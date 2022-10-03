Лукашенко собирается мобилизовать белорусов

Лукашенко собирается мобилизовать белорусов
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Но не на Украину

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что для ежегодной уборки картошки, свеклы, кукурузы и зерна республика нуждается в мобилизации всех граждан. На встрече с аграриями глава государства заявил, что страна может все сбыть в РФ и Китае – партнеры готовы купить и больше продукции.

От подчиненных Лукашенко не желает слышать на этот счет никаких возражений. Поэтому Минск не принимает никаких жалоб на текущую ситуацию в стране из-за санкционных мер в отношении соседей и проводимой у них мобилизации.

"Мобилизуйте всех", – потребовал Лукашенко, обращаясь к аграриям по теме уборки урожая.

Белорусский лидер уточнил, что уборкой должны заняться и учащиеся высших учебных учреждений, и школьники, которых в стране сейчас воспитывают "болтовней".

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
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