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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что для ежегодной уборки картошки, свеклы, кукурузы и зерна республика нуждается в мобилизации всех граждан. На встрече с аграриями глава государства заявил, что страна может все сбыть в РФ и Китае – партнеры готовы купить и больше продукции.
От подчиненных Лукашенко не желает слышать на этот счет никаких возражений. Поэтому Минск не принимает никаких жалоб на текущую ситуацию в стране из-за санкционных мер в отношении соседей и проводимой у них мобилизации.
"Мобилизуйте всех", – потребовал Лукашенко, обращаясь к аграриям по теме уборки урожая.
Белорусский лидер уточнил, что уборкой должны заняться и учащиеся высших учебных учреждений, и школьники, которых в стране сейчас воспитывают "болтовней".
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