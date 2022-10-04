Лукашенко объявил об участии Белоруссии в спецоперации на Украине

Лукашенко объявил об участии Белоруссии в спецоперации на Украине
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти чувствуют угрозу Республике

Белорусский лидер Александр Лукашенко объявил, что возглавляемая им страна принимает активное участие в российской спецоперации, которая уже более полугода проводится на территории украинского государства.

Батька подчеркнул, что Минск участвует в специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса и других территорий, однако своих военных туда не отправляет.

"Мы участвуем там. Мы этого не прячем", – сообщил руководитель белорусского государства.

При этом Лукашенко подчеркнул, что подключаться к боевым действиям Минск не собирается. Президент Белоруссии объяснил, что Республика принимает огромное число беженцев с украинских территорий. Все нуждающиеся получают медицинскую помощь, питание и кров над головой.

Лукашенко также особо отметил, что главной его задачей является обеспечение безопасности Белоруссии. Минск не допустит агрессии со стороны прибалтийских государств и не позволит стрелять русским в спину с территории Белоруссии.

"Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет", – отрезал руководитель братского народа.

Источник: Сайт президента Белоруссии ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Одна интересная деталь: в США расшифровали страшный смысл слов Путина

Американцы предсказали новую эскалацию в украинском конфликте

Лукашенко собирается мобилизовать белорусов

Но не на Украину

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей