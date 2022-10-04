Власти чувствуют угрозу Республике

Белорусский лидер Александр Лукашенко объявил, что возглавляемая им страна принимает активное участие в российской спецоперации, которая уже более полугода проводится на территории украинского государства.



Батька подчеркнул, что Минск участвует в специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса и других территорий, однако своих военных туда не отправляет.

"Мы участвуем там. Мы этого не прячем", – сообщил руководитель белорусского государства.

При этом Лукашенко подчеркнул, что подключаться к боевым действиям Минск не собирается. Президент Белоруссии объяснил, что Республика принимает огромное число беженцев с украинских территорий. Все нуждающиеся получают медицинскую помощь, питание и кров над головой.

Лукашенко также особо отметил, что главной его задачей является обеспечение безопасности Белоруссии. Минск не допустит агрессии со стороны прибалтийских государств и не позволит стрелять русским в спину с территории Белоруссии.

"Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет", – отрезал руководитель братского народа.