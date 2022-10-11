Белорусам сообщили об обстрелах Минска и массовых жертвах

Белорусам сообщили об обстрелах Минска и массовых жертвах
Фото: unsplash.com
Мошенники придумали новый способ обмана населения

Жители Белоруссии стали получать сообщения тревожного характера – в некоторых чатах люди рассылают предупреждения, что Минск подвергся массовому обстрелу и уже известно о жертвах, а внизу предлагают перейти на ссылку с новостью. Однако, как предупредили в белорусском Мининформе, делать этого не нужно. 

Оказалось, что такой способ придумали мошенники, чтобы взламывать телефоны людей и красть из них важную информацию – пароли, доступы к картам и прочее. Все сообщения по своей сути являются фейковыми. 

"Будьте бдительны и соблюдайте цифровую гигиену!", – сообщили в ведомстве. 

Такой способ придумали злоумышленники после выступления Александра Лукашенко, который предупреждал о провокациях со стороны Польши и Украины. Также президент сообщал, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщает МИР 24.  

Источник: Мининформ Белоруссии ✓ Надежный источник
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