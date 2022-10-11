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Жители Белоруссии стали получать сообщения тревожного характера – в некоторых чатах люди рассылают предупреждения, что Минск подвергся массовому обстрелу и уже известно о жертвах, а внизу предлагают перейти на ссылку с новостью. Однако, как предупредили в белорусском Мининформе, делать этого не нужно.
Оказалось, что такой способ придумали мошенники, чтобы взламывать телефоны людей и красть из них важную информацию – пароли, доступы к картам и прочее. Все сообщения по своей сути являются фейковыми.
"Будьте бдительны и соблюдайте цифровую гигиену!", – сообщили в ведомстве.
Такой способ придумали злоумышленники после выступления Александра Лукашенко, который предупреждал о провокациях со стороны Польши и Украины. Также президент сообщал, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщает МИР 24.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится