Мошенники придумали новый способ обмана населения

Жители Белоруссии стали получать сообщения тревожного характера – в некоторых чатах люди рассылают предупреждения, что Минск подвергся массовому обстрелу и уже известно о жертвах, а внизу предлагают перейти на ссылку с новостью. Однако, как предупредили в белорусском Мининформе, делать этого не нужно.

Оказалось, что такой способ придумали мошенники, чтобы взламывать телефоны людей и красть из них важную информацию – пароли, доступы к картам и прочее. Все сообщения по своей сути являются фейковыми.

"Будьте бдительны и соблюдайте цифровую гигиену!", – сообщили в ведомстве.

Такой способ придумали злоумышленники после выступления Александра Лукашенко, который предупреждал о провокациях со стороны Польши и Украины. Также президент сообщал, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщает МИР 24.