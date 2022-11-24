Лукашенко назвал условие полного уничтожения Украины

По его словам, Киев должен остановиться

Белорусский лидер Александр Лукашенко уверен, что будущее украинского конфликта во многом зависит от решения властей страны. Именно они могут положить всему конец, если смогут пересилить себя. Речь президента приводит Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко отметил, что не хочет переводить всю ответственность за происходящее на плечи Владимира Зеленского. Однако он считает, что именно глава Украины должен остановиться, пишет "Свободная пресса".

"Потому что дальше будет полное уничтожение Украины", – заявил он.

По его словам, шанс загладить сложившуюся ситуацию еще есть.