Черный от горя: вид Лукашенко на похоронах Макея вызвал оторопь

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Сегодня, 29 ноября, в Доме офицеров в Минске состоялась церемония прощания с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем. Первым на похороны пришел президент Александр Лукашенко – по его внешнему виду было заметно, что гибель дипломата он воспринял близко к сердцу.
На кадрах, опубликованных пресс-службой, лидер предстал в траурном костюме с букетом багровых роз. Глаза Лукашенко были буквально наполнены горем из-за утраты. Президент выглядел немного осунувшимся и припухшим, но на публике старался держаться.
В церемонии также приняли участие родственники, сотрудники Министерства иностранных дел, высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, государственных органов. От России участие принимает замминистра иностранных дел. Макей будет похоронен на Восточном кладбище столицы.
О кончине дипломата стало известно 26 ноября. Предварительной причиной его гибели стал инфаркт, сообщает телеканал "360". Макею было 64 года.
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