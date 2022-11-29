Черный от горя: вид Лукашенко на похоронах Макея вызвал оторопь

Президент не смог скрыть эмоций от публики

Сегодня, 29 ноября, в Доме офицеров в Минске состоялась церемония прощания с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем. Первым на похороны пришел президент Александр Лукашенко – по его внешнему виду было заметно, что гибель дипломата он воспринял близко к сердцу.

На кадрах, опубликованных пресс-службой, лидер предстал в траурном костюме с букетом багровых роз. Глаза Лукашенко были буквально наполнены горем из-за утраты. Президент выглядел немного осунувшимся и припухшим, но на публике старался держаться.

В церемонии также приняли участие родственники, сотрудники Министерства иностранных дел, высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, государственных органов. От России участие принимает замминистра иностранных дел. Макей будет похоронен на Восточном кладбище столицы.

О кончине дипломата стало известно 26 ноября. Предварительной причиной его гибели стал инфаркт, сообщает телеканал "360". Макею было 64 года.