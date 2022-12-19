Кремль ответил на вопрос об участии Белоруссии в СВО

Кремль ответил на вопрос об участии Белоруссии в СВО
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Пескову пришлось отбиваться перед СМИ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос журналистов, что российские власти вместе с коллегами из Белоруссии находятся в постоянном взаимодействии по выработке общих целей для группировки войск межгосударственного уровня, однако нет никаких оснований для того, чтобы заявлять о намерениях Москвы склонить Минск к участию в СВО.

Песков уточнил, что у российского лидера Владимира Путина найдется возможность для переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко по вопросам обороны.

Что касается новых целей и задач, стоящих перед союзной группировкой, оборонные ведомства обеих стран вырабатывают их в оперативном порядке. Слухи о том, что целью Путина в республику является решение о привлечении Белоруссии к СВО не соответствуют действительности – совершенно глупы, подчеркнули в Кремле. 

В украинском командовании ранее выразили уверенность, что в ходе визита в Минск Путин обязательно поставит перед Лукашенко вопрос о привлечении Белоруссии к СВО.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Politico: НАТО проигрывает России в "битве за Арктику"

Возможностей у Белого дома изначально было меньше

Ночной удар по Киеву: атака ВС РФ привела к колоссальному разрушению

Пострадало несколько важных для столицы объектов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей