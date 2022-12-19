Кремль ответил на вопрос об участии Белоруссии в СВО

Пескову пришлось отбиваться перед СМИ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос журналистов, что российские власти вместе с коллегами из Белоруссии находятся в постоянном взаимодействии по выработке общих целей для группировки войск межгосударственного уровня, однако нет никаких оснований для того, чтобы заявлять о намерениях Москвы склонить Минск к участию в СВО.

Песков уточнил, что у российского лидера Владимира Путина найдется возможность для переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко по вопросам обороны.

Что касается новых целей и задач, стоящих перед союзной группировкой, оборонные ведомства обеих стран вырабатывают их в оперативном порядке. Слухи о том, что целью Путина в республику является решение о привлечении Белоруссии к СВО не соответствуют действительности – совершенно глупы, подчеркнули в Кремле.

В украинском командовании ранее выразили уверенность, что в ходе визита в Минск Путин обязательно поставит перед Лукашенко вопрос о привлечении Белоруссии к СВО.