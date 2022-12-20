В Минске выдали подробности договоренности с Путиным

Лидеры нашли понимание по многим вопросам

Белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью журналистам рассказал об итогах визита Владимира Путина в Минск. По его словам, обе стороны смогли договориться о реструктуризации долга Белоруссии перед российскими финучреждениями.

Премьер отметил, что оба президента пришли к абсолютно солидарной позиции по всем вопросам, передает RT. По его словам, в текущих условиях у РФ есть возможности оказывать поддержку экономике РБ. Он уточнил, что окончательную сумму реструктуризации еще нужно "досчитать".

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", белорусские власти остались довольны итогами визита Владимира Путина в Минск. Президенты смогли договориться о мерах поддержки для республики, включая особые цены на газ.

Ззападные аналитики считают, что уступки российского лидера по большинству вопросов были попыткой уговорить Белоруссию вступить в СВО. В Кремле подобные заявления называют глупостью.