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Белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью журналистам рассказал об итогах визита Владимира Путина в Минск. По его словам, обе стороны смогли договориться о реструктуризации долга Белоруссии перед российскими финучреждениями.
Премьер отметил, что оба президента пришли к абсолютно солидарной позиции по всем вопросам, передает RT. По его словам, в текущих условиях у РФ есть возможности оказывать поддержку экономике РБ. Он уточнил, что окончательную сумму реструктуризации еще нужно "досчитать".
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", белорусские власти остались довольны итогами визита Владимира Путина в Минск. Президенты смогли договориться о мерах поддержки для республики, включая особые цены на газ.
Ззападные аналитики считают, что уступки российского лидера по большинству вопросов были попыткой уговорить Белоруссию вступить в СВО. В Кремле подобные заявления называют глупостью.
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