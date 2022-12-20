На Западе увидели подозрительные детали в визите Путина в Минск

На Западе увидели подозрительные детали в визите Путина в Минск
Фото: пресс-служба президента Белоруссии
Эксперты считают, что в поездке был скрытый смысл

Институт изучения войны (ISW) проанализировал итоги поездки Владимира Путина на встречу к Александру Лукашенко в Минск накануне. Аналитики считают, что российский лидер пытался лично уговорить белорусского вступить в СВО.

Они указали, что Путин и Лукашенко не стали публично обсуждать происходящее на Украине, хотя оба президента подчеркнули, что Белоруссия сталкивается с западной угрозой. Для них в этом есть скрытый сигнал – по словам экспертов, белорусский лидер использует риторику западной угрозы, чтобы избежать участия в российской спецоперации.

"ISW продолжает считать, что участие Беларуси в *спецоперации* Путина против Украины маловероятно. Тот факт, что Путин, похоже, принял тезисы Лукашенко, не убедив Лукашенко скорректировать их, косвенно подтверждает эту оценку", – сказано в отчете. 

Как напоминает "Свободная пресса", президент России согласился на предложение Минска скорректировать цены на энергоресурсы. 

В Институте изучения войны считают, что перед вступлением в СВО белорусской армии Лукашенко изменит риторику, постепенно открещиваясь от угрозы Запада и НАТО. 

В Кремле все заявления, что якобы Путин ездил в Минск, чтобы уговорить президента РБ присоединиться к спецоперации отвергают и называют глупыми. Хотя отмечают, что лидеры встречались для обсуждения военных вопросов. В беседе они поднимали вопрос создания единого оборонного пространства двух стран и продолжение сотрудничества в рамках ОДКБ, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: ISW
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