Кедми раскрыл корыстные мотивы Лукашенко в дружбе с Россией

Просто так не бывает ничего

Союзниками становятся не просто так – между странами отсутствуют истинно дружеские отношения, которые сродни человеческим. Элиты ориентируются на выгоду и прагматизм, который присутствует в отношениях России с Белоруссией и Сербией, указал политолог Яков Кедми.

Спикер заявил, что Минску с Белградом выгодно исходить из дружеских отношений с Кремлем. Россия же доказывает перед всем миром свою независимость и самостоятельность в принятии ключевых политических решений. Однако, игра эта бесповоротна и жестока: стоит дать слабину, как от тебя все отвернутся.

Поэтому, указывает Кедми, лидером (или претендующим на его место) всегда становится сильное государство, которое справляется с любыми внешними вызовами.

"Хотите, чтобы остальные страны вас поддерживали – будьте сильными и проявляйте последовательность. Сильной России всегда помогут, а слабой никто помогать не станут", – указал Кедми.

Ранее в Минске раскрыли детали об итогах недавнего диалога белорусского лидера Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным.