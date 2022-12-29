Украинская ракета ударила по Белоруссии

Украинская ракета ударила по Белоруссии
Фото: www.unsplash.com
Информация появилась в прессе республики

Сегодня, 29 декабря, тревожные новости пришли с территории братской белорусской республики. Местное информационное агентство Белта сообщает, что ракета Вооруженных сил Украины упала на территории страны.

Инцидент произошел около 10 утра. Речь идет об украинской ракете С-300.

Сообщается, что белорусский лидер Александр Лукашенко был незамедлительно проинформирован о чрезвычайном происшествии. Сейчас на месте падения украинской ракеты работают профильные специалисты. В ближайшее время будут установлены все нюансы произошедшего.

В статье указано, что белорусские власти рассматривают две основных версии случившегося. Либо ракета случайно залетела на территорию Белоруссии, непреднамеренно изменив курс, либо снаряд сбили в результате работы белорусской системы противовоздушной обороны.

Информации о пострадавших, а также были ли разрушения из-за падения снаряда, пока нет.

Источник: Белта ✓ Надежный источник
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