Украинская ракета ударила по Белоруссии

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Сегодня, 29 декабря, тревожные новости пришли с территории братской белорусской республики. Местное информационное агентство Белта
сообщает, что ракета Вооруженных сил Украины упала на территории страны.
Инцидент произошел около 10 утра. Речь идет об украинской ракете С-300.
Сообщается, что белорусский лидер Александр Лукашенко был незамедлительно проинформирован о чрезвычайном происшествии. Сейчас на месте падения украинской ракеты работают профильные специалисты. В ближайшее время будут установлены все нюансы произошедшего.
В статье указано, что белорусские власти рассматривают две основных версии случившегося. Либо ракета случайно залетела на территорию Белоруссии, непреднамеренно изменив курс, либо снаряд сбили в результате работы белорусской системы противовоздушной обороны.
Информации о пострадавших, а также были ли разрушения из-за падения снаряда, пока нет.
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