Белоруссия присоединяется к СВО: раскрыт план Кремля по Украине

Белоруссия присоединяется к СВО: раскрыт план Кремля по Украине
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Москва заручилась поддержкой союзников

Командующий Объединенными силами украинских ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев выразил уверенность, что в ходе предстоящего визита в Белоруссию президент России Владимир Путин поставит вопрос о привлечении армии союзников к операциям против украинской армии на суше.

Не так давно глава РФ провел совещание с военным ведомством, лично указав, что рассмотрел предложение Минобороны в среднесрочной и ближайшей перспективе. После этого российским лидером была анонсирована встреча с белорусским руководством, которая состоится в скором времени.

Наев считает, что Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко поднимет вопрос о привлечении вооруженных сил союзников.

По информации телеканала "Россия 1", в конце декабря глава РФ примет участие в коллегии Министерства обороны России.

Источник: RB ✓ Надежный источник
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