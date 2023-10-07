Украина окончательно выбьется из сил уже зимой - экс-агент MI6

Украина окончательно выбьется из сил уже зимой - экс-агент MI6
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com
А Штаты начинают понемногу дистанцироваться от Киева и украинского кризиса

При прекращении иностранного спонсирования украинские власти быстро лишатся возможности проводить боевые действия против России – зимой конфликт будет завершен, считает бывший сотрудник MI6, экс-дипломат Великобритании Алистер Крук.

Как утверждает спикер, тенденция с постепенным сокращением военных поставок Киеву налицо по ряду определенных причин – государственный долг Соединенных Штатов продолжает расти. Продолжение финансирования в таком случае затруднительно и отразится на общем экономическом состоянии всего Запада.

Крук напомнил, что Украина продолжает терять резервы с ужасающей скоростью. Параллельно растут потери в военной технике. Затруднение сухопутных сил в скором времени окажется затруднительным из-за непогоды – и отсутствием денег в государственной казне.

Болеет того, отмечает Крук, на стороне ВСУ растут случаи дезертирства.

Напомним, ВСУ на протяжении нескольких месяцев пытаются прорвать эшелонированную оборону россиян в южнодонецком направлении, а также в сторону Артемовска и Запорожской области. По словам президента России Владимира Путрна, с 4 июня потери ВСУ превысили 90 тыс. человек, более 550 танков и практически 1,9 тыс. бронемашин.

А белорусский лидер Александр Лукашенко заявил ранее, что в условиях отсутствия выполненных обещаний Штатами Владимир Зеленский принимает верное решение, практически прямо требуя у западных лидеров военную помощь.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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