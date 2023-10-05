Мощнее "Кинжала": Россия уничтожила командование ВСУ новейшим оружием

Мощнее "Кинжала": Россия уничтожила командование ВСУ новейшим оружием
Ministry of Defence of the Russi/www.globallookpress.com
Киев получил сильную оплеуху

Командование украинских войск под Соледаром было уничтожено ФАБ-1500 – новой разработкой российской оборонки, которая сделала бомбу с унифицированным модулем планирования и коррекции. Бомба была сброшена с Су-34, утверждает известный военный обозреватель Виктор Баранец.

Экипаж нанес удар по штабу украинской тактической группы "Соледар", дислоцированной у Александро-Калиново на территории Донецкой Народной республики.

Как итог, указывает аналитик, порядка 50 украинских военнослужащих было уничтожено, потери у ВСУ среди раненых приближаются примерно к этой же цифре, не считая выведения из строя практически целиком всей аппаратуры связи, бронетехники с опорными пунктами в стометровом радиусе. 

Баранец добавил, что цель удалось поразить за счет слаженной и грамотной работы разведывательных служб, а также мастерства летчиков, выполнявших боевое задание.

В России стоимость ФАБ-1500 оценивают в три раза дешевле ракеты "Кинжал" – при этом она в три раза дешевле.

Ранее Баранец называл способ навсегда пресечь поставки западной бронетехники на территорию Украины.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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