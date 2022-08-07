Иногда новое - хорошо забытое старое с парой штрихов в виде современных технологий

Российская Федерация готовит настоящий сюрприз для противника на спецоперации. Теперь РФ начинает применение известных систем с новыми возможностями, рассказал военный обозреватель Виктор Баранец.

Украинский конфликт отличается применением высокотехнологичного оружия. Российская армия же применяет три категории. Это те системы, которые успели пройти модернизацию, оружие, которое не столько отличается новизной, однако смогло себя зарекомендовать в Сирии, и новинки, которые до специальной операции уже не применялись РФ в принципе.

К примеру, это многофункциональный фронтовой сверхзвуковой Су-34 с контейнерами, считывающими карту боевых действий и обеспечиающими таким образом наводку для артиллерийских сил, а также снайперская винтовка "Сумрак". Обозреватель полагает, что Россия начинаает "потихоньку доставать из рукава" и остальные системы – лазерное оружие с гиперзвуком.

Неожиданно были раскрыты возможности уже давно применявшихся систем – таких как "Бук-М3". Оказалось, что это ПВО неплохо справляется с американскими HIMARS.

"То есть оружие продемонстрировало резервы, даже не заложеные в тактику и технику Минобороны. Операция открывает и новые возможности вооружений", – считает Баранец.

Ранее обозреватель Константин Ольшанский заявил, что в "Донбасской дуге" в скором времени окажутся до 100 тысяч человек личного состава ВСУ, которые попадут в окружение союзных сил.