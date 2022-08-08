"Система бессильна": украинская авиация в панике от возможностей "Кинжала"

"Система бессильна": украинская авиация в панике от возможностей "Кинжала"
МиГ-31. Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Командование заявляет, что ответа на средства противника нет

Командование украинских ВВС заявило, что российские войска атаковали военный объект в Виннице, поразив его гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал". Противовоздушая оборона не справилась с целью – тревогу объявили лишь после поражения объекта.

В медиа утверждают, что за все шесть месяцев СВО российские войска лишь несколько раз применяли указанные гиперзвуковые комплексы – когда атаковали стратегически важные объекты противника. Однако на этот раз в командовании украинской авиации не стали указывать, что конкретно было поражено.

Более того, место попадания с соответствующими видекадрами не распространяются в Сети украинскими ресурсами – цензура Киева скрывает, что именно поразил "Кинжал" Однако ВВС Украины заявили, что перед российскими комплекса их "система бессильна".

В командовании украинских ВВС заявили, что противник решил таким образом "поздравить" их с профессиональным праздником – 7 августа на Украине отмечается отмечается День Воздушных сил, когда и была совершена предполагаемая атака.

В июле РФ уже уничтожила часть высшего состава украинских ВВС в Виннице.

Источник: Военное обозрение ✓ Надежный источник
новости партнеров

Силы РФ на Украине дополнят еще 40 подразделениями

В регионах формируют добровольческие отряды

Пентагон прибегнул к новой тактике на Украине

Помощь американцев до сих помогала украинцам оказывать сопротивление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей