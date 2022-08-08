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Командование украинских ВВС заявило, что российские войска атаковали военный объект в Виннице, поразив его гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал". Противовоздушая оборона не справилась с целью – тревогу объявили лишь после поражения объекта.
В медиа утверждают, что за все шесть месяцев СВО российские войска лишь несколько раз применяли указанные гиперзвуковые комплексы – когда атаковали стратегически важные объекты противника. Однако на этот раз в командовании украинской авиации не стали указывать, что конкретно было поражено.
Более того, место попадания с соответствующими видекадрами не распространяются в Сети украинскими ресурсами – цензура Киева скрывает, что именно поразил "Кинжал" Однако ВВС Украины заявили, что перед российскими комплекса их "система бессильна".
В командовании украинских ВВС заявили, что противник решил таким образом "поздравить" их с профессиональным праздником – 7 августа на Украине отмечается отмечается День Воздушных сил, когда и была совершена предполагаемая атака.
В июле РФ уже уничтожила часть высшего состава украинских ВВС в Виннице.
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