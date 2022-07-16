Киев допустил огромный просчет

Агентура в тылу противника крайне необходима. Без нее никак не получить сведения об условном совещании "военных верхов", указал бывщий спецназовец "Альфы" Сергей Гончаров. По словам спикера, в ходе ракетного удара по военному объекту в Виннице уничтожили группу командиров ВВС Украины.

Полковник запаса отметил, что российские агенты с военной разведкой установили данные, определив точные координаты. В результате участники совещания были уничтожены.

Применение агентурной сети в современном мире Россией практикуется давно – ракетные удары после обнаружения данных наносились и в Афганистане во времена СССР, и в двух чеченских кампаниях, и в Сирии. Без агентуры этого сделать нельзя. Штаты, кстати, таким образом смогли уничтожить буквально недавно одного из лидеров ИГ* Махера аль-Агаля, который курировал развитие сети ИГИЛ* за пределами Ближнего Востока.

Минобороны РФ же уничтожило "Калибрами" часть командования ВВС Украины – в тот момент последние обсуждали в Доме офицеров передачу авиации и средств поражения для украинской стороны.

По словам генерал-майора Службы федеральной безопасности в отставке Александра Михайлова, в атаке по Дому офицеров в Виннице сыграли роль система РЭБ и прослушка эфира. И украинские политики пользуются открытыми каналами связи – так российские спецслужбы и получили место и время. Иногда удается пофамильно определить и состав цели.

"При возможности таких участников зовут на совещание дальше от зоны боевых действий, выбирая гражданское здание. Не удивлен, что это был Дом офицеров", – указал специалист.

А эффективность потерь оценивают после радиоперехвата, когда спецслужбы получают данные после обмена солдатами каких-либо сведений.