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Ситуация вокруг украинского государства остается важнейшей темой мировой повестки. Западные страны создали целую коалицию, которая готова сделать все для поддержки кровавого киевского режима. В то же время многие крупные государства продолжают сохранять нейтралитет. С важным заявлением по украинскому вопросу выступили в Китае.
Стоит отметить, что Пекин всегда старается действовать аккуратно и продумывать каждый шаг. До последнего момента Китайская Народная Республика сохраняет нейтралитет и отказывается открыто поддержать одну из сторон конфликтной ситуации.
Однако, как заявил руководитель главного внешнеполитического ведомства Китая Ван И, Пекин не собирается "сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит", передает телеканал RT. Впрочем, какие конкретно действия намерена предпринять Республика, дипломат пока раскрывать не стал.
В то же время высокопоставленный китаец подчеркнул, что его родное государство не является стороной конфликта, однако кризис в Незалежной преподал "серьезный урок всему миру". Китай продолжает приветствовать мирное решение вопроса и не собирается "подливать масло в огонь", передает слова дипломата телеканал "360".
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