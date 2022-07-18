Пекин не собирается "сидеть сложа руки"

Ситуация вокруг украинского государства остается важнейшей темой мировой повестки. Западные страны создали целую коалицию, которая готова сделать все для поддержки кровавого киевского режима. В то же время многие крупные государства продолжают сохранять нейтралитет. С важным заявлением по украинскому вопросу выступили в Китае.



Стоит отметить, что Пекин всегда старается действовать аккуратно и продумывать каждый шаг. До последнего момента Китайская Народная Республика сохраняет нейтралитет и отказывается открыто поддержать одну из сторон конфликтной ситуации.

Однако, как заявил руководитель главного внешнеполитического ведомства Китая Ван И, Пекин не собирается "сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит", передает телеканал RT. Впрочем, какие конкретно действия намерена предпринять Республика, дипломат пока раскрывать не стал.

В то же время высокопоставленный китаец подчеркнул, что его родное государство не является стороной конфликта, однако кризис в Незалежной преподал "серьезный урок всему миру". Китай продолжает приветствовать мирное решение вопроса и не собирается "подливать масло в огонь", передает слова дипломата телеканал "360".