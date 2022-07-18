Адмирал отметил, что дело идет к концу

Все международное сообщество продолжает пристально наблюдать за развитием событий на территории украинского государства. Опытный американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис дал свой прогноз по поводу сроков завершения специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса.



Экс-командующий объединенными силами Североатлантического альянса в Европе считает, что с высокой долей вероятности, российская СВО завершится в течение 4-6 месяцев, передает интернет-издание URA.RU.

Ставридис считает, что после завершения операции, она перейдет в "замороженную фазу". То есть, будет достигнуто перемирие, между сторонами конфликта появится милитаризованная зона, будет проявляться враждебность, но крупные столкновения завершатся, поясняет издание "Свободная пресса".

Американский вояка считает, что спецоперация по демилитаризации Украины завершится не более чем через полгода, так как обе стороны "не смогут выдержать больше этого срока".

К слову, недавно Китай выступил с долгожданным заявлением по Украине.