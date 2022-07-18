Американцы весьма обеспокоены пугающими слухами

Недавно в западной прессе появилась информация о том, что власти Ирана якобы готовятся поддержать нашу страну в проведении специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Так, сплетники заявляют, что вскоре Тегеран отправит на фронт 300 военных беспилотников, которые будут эффективно применены на территории украинского государства. Журналисты авторитетного издания The New York Times устроили настоящую истерику из-за этих неподтвержденных данных.



Стоит отметить, что официально Тегеран уже опроверг данную информацию. Однако американцы уверены, что беспилотники все же будут отправлены на территорию России и смогут восполнить для нашей страны "критический пробел на Украине". Мол, современные иранские дроны способны серьезно упростить российским военным ведение боевых действий.

Американские журналисты утверждают, что иранские беспилотники позволят нашей стране эффективно бороться с отправленными из Соединенных Штатов Америки универсальными пусковым установками, реактивными системами залпового огня и другим мощным вооружением, которое сейчас служит украинскому режиму.

Тем временем, наши военные успешно продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Недавно в интернет-пространстве появились эпичные кадры, на которых ракетный комплекс "Искандер" уничтожает командный бункер ВСУ. Видеоролик публикует "Пятый канал".