Шойгу поставил группировке войск "Восток" задачу при ударах по ВСУ

Шойгу поставил группировке войск "Восток" задачу при ударах по ВСУ
Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Министр обозначил приоритетные цели

Руководитель главного оборонного ведомства нашей страны Сергей Шойгу поставил перед группировкой войск "Восток" главную задачу при ударах по позициям Вооруженных сил Украины. Министр объявил, что в первую очередь, наши бойцы должны уничтожить дальнобойное оружие украинцев.

Соответствующий приказ Сергей Кужугетович озвучил командиру группировки Рустаму Мурадову, сообщает интернет-издание РИА ФАН. Теперь основное внимание российских спецов будет уделено ликвидации украинской артиллерии большой дальности.

Как подчеркнул глава Министерства обороны России, данные действия направлены на защиту мирных жителей Донбасса, которые постоянно подвергаются жестокому обстрелу со стороны Украины. В первую очередь, речь идет о многострадальном Донецке. Также необходимо пресечь массовые поджоги пшеничных полей и хранилищ с зерновыми, передает слова Шойгу телеканал "360".

К слову, недавно бывший главком Североатлантического альянса дал точный прогноз по срокам завершения специальной военной операции России на Украине.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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