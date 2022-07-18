Бойцы союзных войск успешно выполняют поставленные перед ними задачи

Старт специальной военной операции по защите мирного населения двух республик Донбасса серьезно изменил положение дел на международной арене. При этом простые жители молодых республик мечтают только об одном: чтобы спецоперация закончилась как можно быстрее полным разгромом украинских боевиков. Обнадеживающими прогнозами на этот счет поделился заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.



Высокопоставленный представитель Донецкой народной республики подчеркнул, что реализация спецоперации идет по плану. Вооруженные силы Российской Федерации вместе с бойцами ЛДНР успешно выполняют все поставленные перед ними задачи. Как подчеркнул Басурин, сегодня уже можно заявить, когда территория Донбасса будет полностью освобождена от националистов.

"Освобождение Донбасса будет закончено в этом году", – четко обозначил замглавы управления Народной милиции.

К слову, недавно американский адмирал в отставке также поделился своим мнением по поводу того, когда специальная военная операция будет завершена. Прогноз вояки из США схож – американец считает, что финал наступит не позже, чем через полгода.