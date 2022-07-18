Украина готова сесть за стол переговоров лишь "после поражения РФ"

Украина готова сесть за стол переговоров лишь "после поражения РФ"
Дмитрий Кулеба. Фото: Zheng Huansong/www.globallookpress.com
Банковая против "языка ультиматумов"

Переговорный процесс между Украиной и Российской Федерацией возможен, однако условием для этого должно стать поражение последней. Соответствующее заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью иностранным журналистам.

Лидер украинской дипломатии заявил, что теперь успех переговоров для каждой из сторон завязан на текущей ситуации на Украине – исход зависит от военных успехов. И коллективному Западу Киев посылает следующий сигнал: РФ может сесть за переговоры лишь после "поражения".

В противном случае, считает руководитель украинского внешнеполитического ведомства, стороны вернутся к "языку ультиматумов".

Хотя ранее Кулеба озвучивал три условия, на которых Киев готов заключить с российской стороной мир.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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