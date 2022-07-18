Действующий глава Незалежной начинает раздражать спонсоров

Лидеры западных государств с большой долей вероятности попытаются надавить на действующего украинского президента Владимира Зеленского – чтобы вынудить того сложить полномочия и уйти в отставку, считает The Daily Telegraph.

В материале говорится, что Запад считает необходимым для Киева согласиться на выдвигаемые Российской Федерацией требования. Однако такие условия Банковой будут озвучены тогда, когда Кремль решит, что текущие цели в ходе СВО можно считать достигнутыми.

"И в тот момент они накинутся на Зеленского, чтобы побудить того заключить соглашение. Последует восстановление статуса-кво, отмена санкционных решений и восстановление притока российских ресурсов", – говорится в материале.

Сейчас Украине, с точки зрения автора материала, необходимо оказывать скорее больше экономической помощи, размер которой в текущий момент невелик. Однако для этого западному истеблишменту потребуется политическая воля – а таковой у европейских элит пока что нет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у спецоперации на Украине отсутствуют конкретые временны рамки, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".