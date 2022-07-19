Обнародован тревожный прогноз опытного специалиста

События на территории украинского государства занимают внимание всего международного пространства. При этом конфликт только усиливается, в происходящее готовы втянуться новые игроки. Тревожные сигналы исходят со стороны Польши, которая заговорила о возможности ввести войска в Незалежную, дабы "защитить" проживающих там поляков. Насколько вероятно такое развитие событий, рассказал опытный военный эксперт Борис Рожин.



Эксперт напомнил, что о возможном вторжении поляков заявляли в Службе внешней разведки России, также такую информацию предоставил белорусский лидер Александр Лукашенко, да и сами высокопоставленные поляки неоднозначно намекали на вероятность такого развития событий. Рожин подчеркнул, что это не пустые разговоры, а вполне реальная угроза.

По мнению эксперта, сегодня от такого решительного шага Варшаву удерживает Вашингтон, который опасается ответного удара со стороны Москвы. Очевидно, что такой сценарий резко повысит риск прямого столкновения между Россией и НАТО. Тем не менее, по мнению Рожина, вариант вторжения "не исключен, и вполне возможно, мы его увидим, так или иначе".

Тем временем, украинские националисты продолжают терроризировать Донбасс. Нынешней ночью боевики вели непрерывный обстрел Донецка из артиллерии, передает "Пятый канал".