С воинственным заявлением выступил замглавы ведомства

В украинском Министерстве обороны продолжают лелеять надежду об успехах на фронте. Так, заместитель руководителя главного оборонного ведомства Незалежной Владимир Гаврилов объявил, что киевский режим вынашивает планы по уничтожению нашего Черноморского флота, а также захвату Крымского полуострова.



Такими фантазиями на тему непобедимости украинской армии высокопоставленный незалежный поделился в беседе с британскими журналистами, отмечает интернет-издание "Свободная пресса".

Гаврилов подчеркнул, что достигнуть таких небывалых успехов на фронте отважные незалежные рассчитывают благодаря оружию, которое киевскому режиму исправно поставляют западные страны.

"Украина готовится уничтожить Черноморский флот России западным оружием и вернуть Крым", – объявил господин Гаврилов.

Украинец высокопарно сообщил, что Вооруженные силы Незалежной долгое время наращивали потенциал для того, чтобы обрушить всю мощь на российский флот. Когда силы украинцев будут позволять, они обязательно "начнут штурм".