"Тайны дорого стоят": Зеленский готовит убийство своих соратников

"Тайны дорого стоят": Зеленский готовит убийство своих соратников
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/www.globallookpress.com
О бесчинствах властей не должен знать никто

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что после увольнения главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой последних могут легко устранить либо Киев, либо западные спецслужбы.

19 июля Верховная рада поддержала представление главы государства об увольнении Венедиктовой и Баканова с занимаемых должностей. Кива же считает, что теперь для руководства они превратились в ненужных свидетелей, которые прекрасно осведомлены о бесчинствах Банковой – преступлениях и терактах при организации посольства США, МИ-6 и самого офиса Зеленского.

"Тайны дорого стоят – иногда жизней", – пояснил экc-парламентарий.

В медиа же ходят слухи, что на фоне специальной военной операции среди политических и государственных элит Украины началась грызня: пространство зачищает глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который и смог продавить кейс по увольнению Баканова, ближайшего соратника и близкого друга детства самого Зеленского. У Венедиктовой также было множество разногласий с Ермаком, однако спецоперация отложила внутренний конфликт, и генпрокурор сохранила кресло еще на пять месяцев.

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