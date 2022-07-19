ВСУ сами подтвердили правильность решения о проведении спецоперации, заявили в Москве

Заявления украинской стороны по поводу планов ликвидации российского Черноморского флота в очередной раз свидетельствуют, как оправдана спецоперация. Соответствующее заявление сделал сегодня, 19 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом российский государственный служащий дал оценку заявлениям заместителя главы обороннного ведомства Незалежной Владимира Гаврилова, который ранее сообщил журналистам о подготовке ВСУ к уничтожению ЧФ России и "возвращению" Крыма за счет поставляемого западной стороной оружия.

Песков же заметил, что в подобных словах слышится притязание на субъект Российской Федерации, однако в очередной раз появляется свидетельство правильности принятого решения в Кремле о проведении специальной военной операции на Украине.

"Такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства", – высказался Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что ВСУ готовы атаковать Крымский мост с помощью американских HIMARS.