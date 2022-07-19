19FortyFive: США нагло врут американцам о "победах" украинской армии

19FortyFive: США нагло врут американцам о "победах" украинской армии
Mykhaylo Palinchak/www.globallookpress.com
А Белый дом пробивает очередную "финансовую стратегию"

Американский подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон нагло обманывает население, рассказывая о событиях на Украине и положении украинской армии в частности.

Напускной оптимизм, радужные сводки и слова, которые не имеют ничего общего с реальностью – вот то, что слышит каждый день от очередного военного аналитика рядовой американец каждый день по телевидению.

Однако на поле боя у ВСУ складывается совершенно иная картина. Только безумец решит, что после катастрофических потерь и отступлений в несколько месяцев ВСУ начнут наступление на позиции российских войск.

Опасна такая стратегия тем, что у Киева появляется ложная надежда, а американский истеблишмент продолжает выбрасывать в воздух деньги налогоплательщиков, выбивая очередную "финансовую стратегию", которая в очередной раз с треском провалится.

"Потери украинской стороны ничуть не снизились – это до тысячи человек в день. В небе до сих пор господствуют русские – до 300 вылетов в сутки против двадцати вылетов у украинских ВВС. А припасы России практически не ограничены", – говорится в материале.

Кое-кто и вовсе именует президента США Джо Байдена "могильщиком" Америки, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: 19FortyFive ✓ Надежный источник
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