Киев приближает себя к капитуляции

Если Киев продолжить пополнять личный состав вооруженных сил Украины гражданскими и иностранными наемниками, в скором времени вся армия Незалежной лишится порядка 70 процентов людей. Правительству Владимира Зеленского не останется ничего, кроме как капитулировать, считает военный эксперт Виктор Баранец.

Аналитик отошел от военной терминологии и заявил, что командование ВСУ фактически "гонит мясо на фронт", снабжая гражданских стрелковым оружием. Однако такими людьми точно не получится "закрыть дыру" в боевом порядке.

Такая тактика в скором времени приведет к тому, что наиболее радикальные элементы поймут: пора выбрасывать белый флаг.

Что касается российской стороны, то ее основной проблемой является отсутствие беспилотных летательных аппаратов, считает спикер. А БПЛА, между тем, могли бы обеспечить больше успехов в проведении специальной военной операции на Украине. Войска РФ способны работать в двадцать процентов своих сил и побеждать противника, превосходящего его в пятикратном размере.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу приказал военным жестко пресекать обстрелы жилых кварталов на Украине и в Донбассе со стороны ВСУ, передает телеканал "360".