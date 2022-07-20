Накачивание оружием не доведет Запад до добра

Если вооруженным силам Украины удастся добиться от коллективного Запада поставок дальнобойных систем, Российская Федерация пересмотрит "географические задачи" специальной операции. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Лидер российской дипломатии напомнил, что основные задачи кампании заключаются в денацификации и демилитаризации Украины. Однако понимание этого вопроса было совершенно иным в середине весны. Спецоперация проходит за пределами ЛДНР и Херсонской области с Запорожьем.

Что касасается коллективного Запада, то он способен в дальнейшем усугубять ситуацию путем накачки ВСУ военным оружием (и дальнобойными системами в частности). Россия не может допустить такого сценария, при котором команда Владимира Зеленского и иные представители Киева пользовались таким оружием, держа в страхе население освобожденных территорий, указал министр.

Ранее Лавров указал, что страны "Большой двадцатки" отказались отвечать на вопрос об урегулировании ситуации в мире.