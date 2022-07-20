Россия расширяет зону спецоперации на Украине - Лавров

Россия расширяет зону спецоперации на Украине - Лавров
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/www.globallookpress.com
Накачивание оружием не доведет Запад до добра

Если вооруженным силам Украины удастся добиться от коллективного Запада поставок дальнобойных систем, Российская Федерация пересмотрит "географические задачи" специальной операции. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Лидер российской дипломатии напомнил, что основные задачи кампании заключаются в денацификации и демилитаризации Украины. Однако понимание этого вопроса было совершенно иным в середине весны. Спецоперация проходит за пределами ЛДНР и Херсонской области с Запорожьем.

Что касасается коллективного Запада, то он способен в дальнейшем усугубять ситуацию путем накачки ВСУ военным оружием (и дальнобойными системами в частности). Россия не может допустить такого сценария, при котором команда Владимира Зеленского и иные представители Киева пользовались таким оружием, держа в страхе население освобожденных территорий, указал министр.

Ранее Лавров указал, что страны "Большой двадцатки" отказались отвечать на вопрос об урегулировании ситуации в мире.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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