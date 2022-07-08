Запад отказался отвечать на неудобные вопросы Лаврова на G20

Запад отказался отвечать на неудобные вопросы Лаврова на G20
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/www.globallookpress.com
Министр долго не настаивал

Российская Федерация в ходе заседания "Большой двадцатки" поставила остальных участников – в частности, официальных лиц, представлявших коллективный Запад – перед не самыми приятными вопросами, которые, однако, были очень важны. Ответа на них не последовало, указал глава минстерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр уточнил, что поведение западной стороны в "Двадцатке" не встретило поддержку большинства. Однако дискуссия была весьма полезной – она показала, какой точки зрения придерживаются те или иные коллеги.

Общего компромисса по решению проблем, с которыми столкнулась глобальная экономика, нет – Запад так ничего и не смог придумать.

"У них отсутствуют ответы на эти вопросы. У них есть лишь оголтелая русофобия, которой они подменяют необходимость договариваться о главных проблемах в мировой экономике", – высказался лидер российской дипломатии.

Кстати, Лавров покинул зал заседаний сразу же после своего выступления. Перед вылетом ему предстояла пара встреч с коллегами. Тогда же сообщалось, что министр не собирался принимать участие ни в совместном обеде, ни на пленарном заседании.

Ранее телеканал МИР24 писал, что министр выразил на полях G20 соболезнование семье и близким экс-главе МИД Японии Синдзо Абэ, который был убит 8 июля после покушения неизвестного.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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