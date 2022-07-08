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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров собирается улететь с Бали сразу, как выступит на саммите "Большой двадцатки". Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат покинул зал заседаний сразу после выступления. Он собирается провести еще пару двусторонних встреч с коллегами, после чего покинет Индонезию. Лавров не будет участвовать ни в совместном обеде участников форума, ни в пленарном заседании во второй половине дня.
В частности он уже встретился аргентинским коллегой и провел с ним закрытую беседу.
Отъзд министра происходит на фоне скандала с его прибытием на G20. Ряд западных политиков призывали байкотировать главу российского МИД на саммите, что некоторые и сделали. Кто-то не пришел на общий обед, а кто-то отказался принимать участие в традиционном совместном фото из-за присутствия на нем Лаврова.
Ранее Мария Захарова сделала неоднозначный намек по поводу ситуации, показав фото с министром на G20.
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