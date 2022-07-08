Захарова сделала неоднозначный намек с фото Лаврова на G20

Захарова сделала неоднозначный намек с фото Лаврова на G20
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дипломат рассмешила публику подписью

Сегодня, 8 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил саммит G20 в Индонезии. Предстоящий визит дипломата сопровождался скандалом, поскольку многие политики призывали байкотировать российскую делегацию из-за спецоперации на Украине. 

Кто-то этому последовал – к примеру, министр Японии, который не пришел на ужин с представителями стран из-за присутствия там Лаврова, передает телеканал "360". Позже участники отказались от ведущей традиции каждую встречу делать совместное фото – некоторые не захотели стоять рядом с российским министром, сообщает Общественная служба новостей

Однако российскую делегацию поведение других дипломатов сильно не смущает. Интерес к представителю России остается высоким со стороны международной прессы. Фото того, как Лавров общается с работниками СМИ опубликовала Мария Захарова в своем Telegram, дополнив неоднозначной надписью.

Выражение получило особую популярность из-за игры букв, поскольку если немного переместить пробел, получается непечатная фраза. Комментарий Захаровой рассмешил ее подписчиков, но не всех – некоторые возмутились подобной риторикой со стороны представителя дипломатического ведомства. 

"Ну это уже не совсем дипломатический язык", "Блин, не ожидал от политика такого ранга подобные высказывания... Впрочем вынужден согласиться – они к месту", "Лавров красавчик", "Есть еще книжка Волочковой, я и бал", – написали люди в комментариях.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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