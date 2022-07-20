Украинская певица закидала россиян камнями на Кипре

Украинская певица закидала россиян камнями на Кипре
Фото: www.unsplash.com
В Незалежной свои представления о нормах приличия

В последнее время уровень русофобии в мировом пространстве начал зашкаливать. Особо рьяно против наших сограждан выступают обработанные антироссийской пропагандой жители Украины. Так, местная певичка Юлия Думанская и вовсе считает великим подвигом хулиганский поступок в отношении россиян.

Так незалежная артистка недавно похвасталась, что лично швыряла камни в участников российского автопробега, который был организован на территории Кипра. Акция в поддержку русского мира не на шутку взбесила украинку, и она решила перейти к радикальным методам отстаивания собственной позиции. Так, когда девушка увидела участвующих в мероприятии автомобилистов, она начала швырять в их машины булыжники.

Судя по всему, никакого наказания за такое неадекватное поведение не последовало. Украинка продолжает жить на территории острова. Единственное, что до глубины души ее расстраивает – это тот факт, что местные жители достаточно лояльно относятся к "москалям".

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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