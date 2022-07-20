США продолжают внимательно следить за ситуацией в далекой от них стране

Общеизвестно, что вашингтонская администрация принимает самое активное участие в конфликте, который разразился на территории Украины после того, как Россию вынудили вступиться за мирных жителей Донбасса. Американцы продолжают накачивать киевский режим оружием и всячески поддерживают его в информационном пространстве. Сегодня, 20 июля, с громким заявлением по ситуации на Украине выступил глава Пентагона Ллойд Остин.



Руководитель американского военного ведомства утверждает, что конфликт на Украине достиг "решающей стадии". При этом, несмотря на объективную реальность, американец пытается убедить общественность в том, что украинские боевики находятся на плаву и способны серьезно навредить Вооруженным силам России. Разумеется, большая заслуга в этом находится на стороне западных "помощников" Киева.

"Наше содействие приводит к подлинным переменам", – хвастается Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что на "решающем этапе" западная коалиция должна сделать все для того, чтобы поддержать Украину. В таком случае Незалежная обязательно сможет одержать победу, считает американец.

По словам главы Пентагона, украинские боевики не раз "демонстрировали свое мастерство" и при помощи Запада смогут "переломить" ход проведения российской специальной военной операции.