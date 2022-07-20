Жена Зеленского обратилась с неожиданным требованием к конгрессу США

Жена Зеленского обратилась с неожиданным требованием к конгрессу США
Владимир и Елена Зеленские. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Зеленские всем семейством попрошайничают у Вашингтона

Первая леди украинского государства Елена Зеленская выступила перед американским конгрессом и обратилась к вашингтонской администрации с весьма не женской просьбой. Супруга украинского лидера Владимира Зеленского заявила, что ее родное государство очень нуждается в системах противовоздушной обороны.

По мнению Елены, именно Соединенные Штаты Америки должны снабдить Незалежную современным вооружением. При этом Зеленская подчеркнула, что соответствующее решение по этому вопросу необходимо принять в самые короткие сроки.

Елена напомнила, что уже скоро конгресс отправится отдыхать на каникулы, а без их распоряжения Украина не сможет разжиться необходимым вооружением. Госпожа Зеленская поторопила адресатов своей просьбы и выразила надежду, что данный вопрос будет решен в самое ближайшее время.

При этом супруга украинского президента патетично заявила, что никогда не хотела просить о поставках оружия, однако ей необходимо "защитить свой дом, чтобы просыпаться в нем живыми".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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