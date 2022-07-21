Журналистам удалось выяснить любопытную информацию

Ситуация, разворачивающаяся на территории украинского государства, продолжает оставаться главной темой мировой повестки. В информационном пространстве бродит немало слухов и инсайдов от осведомленных источников. Так, по некоторым данным, в настоящее время украинские вояки при поддержке экспертов Пентагона готовят коварный план по нападению на Херсон.



Такую информацию публикуют журналисты издания "Свободная пресса" со ссылкой на заявления политиков из Соединенных Штатов Америки и Украины. Соответствующую информацию подтверждают и осведомленные источники издания.

Журналисты напомнили, что советник украинского главнокомандующего Алексей Арестович давно рассказывал, что Вооруженные сил Украины планируют напасть на Херсон. При этом, по имеющейся в распоряжении аналитиков информации, активное участие в разработке "гениального плана" по штурму Херсона принимают эксперты из Североатлантического альянса и Пентагона.

Отмечается, что на первом этапе украинцы планируют уничтожить Антоновский мост и разрушить дорожное полотно Каховской дамбы. По мнению экспертов, такой серьезный урон будет нанесен за счет американских реактивных систем залпового огня HIMARS.