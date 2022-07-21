Вояка из США разложил все по полочкам

Все мировое сообщество продолжает пристально следить за развитием событий на Украине. Многие пытаются обвинить Москву в агрессии, однако здравомыслящие эксперты понимают, что Россия пошла на вынужденный шаг, дав старт специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Своим мнением на этот счет поделился бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.



Американский вояка отметил, что независимость Украины никогда не казалась России чем-то проблемным. Глава нашей страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что не против вступления Незалежной в Европейский союз. Однако совсем иначе Москва относится к потугам Киева стать частью Североатлантического альянса.

Макгрегор объяснил, что именно такая стратегическая угроза безопасности России вынудила Москву пойти на решительный шаг. Полковник также добавил, что некоторые европейские страны опасаются того, что Вашингтон продолжит вмешиваться во внутренние дела Незалежной и "будет использовать обрубок украинского государства для угроз в сторону России" – это грозит "бесконечной войной".

Тем временем, наши бойцы продолжают отважно сражаться на украинском фронте. Простые жители поддерживают наших героев. Недавно матери Изюма подарили казаку из Балашихи икону за то, что он успешно разминировал детский сад, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".