Американский полковник объяснил причину действий Путина на Украине

Американский полковник объяснил причину действий Путина на Украине
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вояка из США разложил все по полочкам

Все мировое сообщество продолжает пристально следить за развитием событий на Украине. Многие пытаются обвинить Москву в агрессии, однако здравомыслящие эксперты понимают, что Россия пошла на вынужденный шаг, дав старт специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Своим мнением на этот счет поделился бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

Американский вояка отметил, что независимость Украины никогда не казалась России чем-то проблемным. Глава нашей страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что не против вступления Незалежной в Европейский союз. Однако совсем иначе Москва относится к потугам Киева стать частью Североатлантического альянса.

Макгрегор объяснил, что именно такая стратегическая угроза безопасности России вынудила Москву пойти на решительный шаг. Полковник также добавил, что некоторые европейские страны опасаются того, что Вашингтон продолжит вмешиваться во внутренние дела Незалежной и "будет использовать обрубок украинского государства для угроз в сторону России" – это грозит "бесконечной войной".

Тем временем, наши бойцы продолжают отважно сражаться на украинском фронте. Простые жители поддерживают наших героев. Недавно матери Изюма подарили казаку из Балашихи икону за то, что он успешно разминировал детский сад, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Judging Freedom ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Европа готовится к полному отключению от российского газа

Брюссель разрабатывает план на случай "чрезвычайной ситуации"

Грядет новая эпоха: Путин выступил с резким заявлением в адрес Запада

Глава государства не стал стесняться в выражениях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей