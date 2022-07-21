Президент объявил войну другу-олигарху Коломойскому

Положение дел в украинском государстве оставляет желать лучшего. Киевский режим продолжает придерживаться воинственной риторики и не стремится мирно урегулировать сложившуюся ситуацию. Более того, серьезные перипетии происходят и внутри самого государства. Так, по наблюдениям аналитиков, украинский лидер Владимир Зеленский фактически устроил политический террор, под горячую руку главнокомандующего Незалежной попал даже его друг-олигарх Игорь Коломойский.



При этом любопытно, что многие знакомые с ситуацией эксперты уверены, что именно протекция Коломойского позволила Зеленскому стать первым лицом государства. Однако сейчас былые заслуги уже ничего не значат. Как отметил известный политолог Армен Гаспарян, в Незалежной начался период жестких репрессий, Зеленский фактически устроил "политический террор".

"В эту дьявольскую молотилку с каждым днем будет бросаться все больше людей", – подчеркнул Гаспарян.

Так политолог прокомментировал потуги лишить гражданства Украины Игоря Коломойского и других крупнейших украинских бизнесменов. По мнению политического эксперта, удар по Коломойскому был нанесен по распоряжению США – ранее Вашингтон ввел санкции против влиятельного украинца и его семьи по обвинению в коррупции, передает "Пятый канал".

При этом, по мнению Гаспаряна, Коломойский обязательно отомстит Зеленскому. Политолог напомнил, что бывший президент Украины Петр Порошенко жестко поплатился за войну с Коломойским – именно олигархом был создан "феномен Зеленского".