Начальник MI-6 оскорбительно высказался о российских войсках

Как известно, западные страны принимают самое активное участие в о конфликте, который развернулся на территории украинского государства. Дошло до того, что начальник британской разведки открыто анонсирует контрнаступление Вооруженных сил Украины.



Так, господин Ричард Мур заявил, что все необходимые условия для атаки со стороны украинских боевиков могут появиться уже через несколько недель. Своим прогнозом высокопоставленный британец поделился во время речи на форуме по безопасности Аспенского института в Соединенных Штатах Америки.

Также во время выступления главный британский разведчик пренебрежительно высказался о российских войсках. По мнению Мура, наши военные "скоро выдохнутся". Мол, в ближайшие недели серьезно затруднится возможность подвозить материальные средства и сохранять высокую численность личного состава.

Таким образом, Мур считает, что вскоре нашим бойцам потребуется пауза, которую украинские боевики используют для контрудара. Начальник MI-6 считает, что украинская армия имеет все необходимое для того, чтобы "победить" войска России и ее союзников из Луганской и Донецкой народных республик. Британец заявил, что вскоре Киев "продемонстрирует" свою мощь.