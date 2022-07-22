Чтобы не попасть в плен к россиянам

Иностранный контингент, который прибывает на Украину для участия в боевых действиях в составе вооруженных сил Незалежной, имеет одну из наиболее примечательных особенностей: у таких бойцов всегда имеются при себе средства для самоликвидации – на крайний случай, пишет телеканал NBC.

Один из ветеранов американской армии, участвующий в конфликте на стороне ВСУ, утверждает, что всегда носит с собой ручную гранату, которую легко может активировать, чтобы не попасть в плен к противнику.

А отставной сержант американской армии Джеймс Вескес заявил, что лично проводил для своих подчиненых обучение самоликвидации из-за угрозы оказаться в плену у противника.

"Иностранные наемники заявляют, что смерть для них предпочтительнее плену у российской армии", – говорится в материале.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец заявил, что командование ВСУ кидает на фронт "мясо", чтобы закрыть огромную дыру в сложившемся боевом порядке. Однако тем самым Киев приближает себя к самому худшему.