Накануне решающей битвы: Россия готовит массированный удар по ВСУ

Накануне решающей битвы: Россия готовит массированный удар по ВСУ
Swedish Air Force/www.globallookpress.com
Войска зачищают тыл

Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к стратегической операции, нацеленной на взятие контроля над Краматорском и Славянском. В дальнейшем эта битва и определит исход кампании на Украине, считает военный эксперт Виктор Баранец.

Специалист пояснил, что неспроста Шойгу поставил задачу ВС России "заглушить" украинское дальнобойное вооружение – пока что именно оно доставляет ощутимые неприятности. Речь идет о M-777 и HIMARS, которыми коллективный Запад решил щедро снабдить ВСУ.

Только за счет "выкорчевывания" авдеевского гарнизона можно добиться успехов в снижении обстрелов Донбасса со стороны Украины. Сейчас это центральная задача перед готовящимся наступлением.

"Ведь речь идет о сильно накачанном артиллерией гарнизоне. В тылу его оставлять неприемлемо", – пояснил Баранец.

"Пятый канал" сообщает, ссылаясь на Минобороны, что войска РФ уже уничтожили пункт временной дислокации нацформирования "Черная сотня" на территории Краматорска.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Дьявольская молотилка": зачем Зеленский устроил политический террор на Украине

Президент объявил войну другу-олигарху Коломойскому

Грядет новая эпоха: Путин выступил с резким заявлением в адрес Запада

Глава государства не стал стесняться в выражениях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей