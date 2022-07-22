Курс рубля
- Le Figaro: рубль оказался самой успешной валютой мира
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля
Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к стратегической операции, нацеленной на взятие контроля над Краматорском и Славянском. В дальнейшем эта битва и определит исход кампании на Украине, считает военный эксперт Виктор Баранец.
Специалист пояснил, что неспроста Шойгу поставил задачу ВС России "заглушить" украинское дальнобойное вооружение – пока что именно оно доставляет ощутимые неприятности. Речь идет о M-777 и HIMARS, которыми коллективный Запад решил щедро снабдить ВСУ.
Только за счет "выкорчевывания" авдеевского гарнизона можно добиться успехов в снижении обстрелов Донбасса со стороны Украины. Сейчас это центральная задача перед готовящимся наступлением.
"Ведь речь идет о сильно накачанном артиллерией гарнизоне. В тылу его оставлять неприемлемо", – пояснил Баранец.
"Пятый канал" сообщает, ссылаясь на Минобороны, что войска РФ уже уничтожили пункт временной дислокации нацформирования "Черная сотня" на территории Краматорска.
Президент объявил войну другу-олигарху Коломойскому
Глава государства не стал стесняться в выражениях