Войска зачищают тыл

Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к стратегической операции, нацеленной на взятие контроля над Краматорском и Славянском. В дальнейшем эта битва и определит исход кампании на Украине, считает военный эксперт Виктор Баранец.

Специалист пояснил, что неспроста Шойгу поставил задачу ВС России "заглушить" украинское дальнобойное вооружение – пока что именно оно доставляет ощутимые неприятности. Речь идет о M-777 и HIMARS, которыми коллективный Запад решил щедро снабдить ВСУ.

Только за счет "выкорчевывания" авдеевского гарнизона можно добиться успехов в снижении обстрелов Донбасса со стороны Украины. Сейчас это центральная задача перед готовящимся наступлением.

"Ведь речь идет о сильно накачанном артиллерией гарнизоне. В тылу его оставлять неприемлемо", – пояснил Баранец.

"Пятый канал" сообщает, ссылаясь на Минобороны, что войска РФ уже уничтожили пункт временной дислокации нацформирования "Черная сотня" на территории Краматорска.