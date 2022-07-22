Киеву наобещали золотые горы, однако ситуация изменилась

Многие эксперты сходятся во мнении, что нашу страну вынудили дать старт специальной военной операции по защите мирного населения двух республик Донбасса для того, чтобы втянуть в военные действия. Коллективный Запад считал, что руками украинцев сможет одержать победу над Россией, однако досадно просчитался. Именно поэтому, как сообщают американские аналитики, сейчас военная поддержка украинского государства серьезно ослабевает.



Такими выводами поделились журналисты авторитетного американского издания New York Times. Эксперты пишут, что у вашингтонской администрации появились серьезные сомнения относительно того, что киевский режим сможет победить русских "в войне на истощение". На этом фоне становится очевидным, что серьезно растрачиваться на помощь Незалежной бессмысленно.

При этом в статье отмечают, что киевские верховодцы все еще пытаются убедить "Большого брата", что у них достаточно пыла и прыти для того, чтобы победить российские войска. Незалежным не хватает только западного оружия, которое они не прекращают клянчить.

Однако такие назойливые просьбы осточертели многим западным странам, которые воспринимают их как "нереалистичный фоновый шум". При этом представители Североатлантического альянса обеспокоены тем, что украинцы так и не перешли к контрнаступлению, что демонстрирует их несостоятельность.