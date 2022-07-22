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Сегодня, 22 июля, стало известно, что украинские власти приняли окончательное решение по поводу экспорта зерна. Так, представители киевского режима поставили подпись на своей части соглашения с турецким государством и ООН. Речь идет о вывозе зерна, заблокированного в портах Незалежной. Такую информацию предоставляет украинская пресса.
Сообщается, что важный для мирового пространства документ был подписан главой Министерства инфраструктуры Незалежной Александром Кубраковым, а также руководителем турецкого Минобороны Хулуси Акаром и генсеком Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.
Отмечается, что теперь документ должен подписать высокопоставленный представитель Российской Федерации. С этими целями в Стамбул вылетел руководитель главного оборонного ведомства нашей страны Сергей Шойгу.
Также в украинской прессе сообщают, что контроль портов "Одесса", "Южный", "Черноморск" останется за киевским режимом. Там будут располагаться только корабли, которые примут участие в экспорте зерна.
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