Пойдут на Херсон: украинский генерал объяснил повальную мобилизацию пенсионеров

Пойдут на Херсон: украинский генерал объяснил повальную мобилизацию пенсионеров
Фото: www.unsplash.com
Киев нашел "мощный резерв" для наступления

Украинские власти приняли решение объявить мобилизацию пенсионеров, участвовавших в боевых операциях на территории Афганистана. Любопытный комментарий на эту тему дал экс-глава Службы внешней разведки Незалежной Николай Маломуж.

Украинский генерал подчеркнул, что сейчас киевский режим оказался в сложной ситуации, так как ему недостает людей для ведения боевых действий. Именно поэтому украинские верховодцы стараются найти дополнительные резервы для контрнаступления.

Одним из способов решить сложную задачу в Киеве сочли мобилизацию пенсионеров с хорошим военным опытом. При этом Маломуж подчеркнул, что такая подпитка украинской армии позволит наконец-то перейти к контрнаступлению и обрушить "всю мощь" на Херсон.

Пока представители киевского режима вынашивают кровожадные планы, российские регионы делают все для того, чтобы помочь жителям Донбасса, пострадавшим от произвола украинских боевиков. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", недавно семья из Люберец взяла под свою опеку девять сирот из Донецка.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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