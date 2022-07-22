Киев нашел "мощный резерв" для наступления

Украинские власти приняли решение объявить мобилизацию пенсионеров, участвовавших в боевых операциях на территории Афганистана. Любопытный комментарий на эту тему дал экс-глава Службы внешней разведки Незалежной Николай Маломуж.



Украинский генерал подчеркнул, что сейчас киевский режим оказался в сложной ситуации, так как ему недостает людей для ведения боевых действий. Именно поэтому украинские верховодцы стараются найти дополнительные резервы для контрнаступления.

Одним из способов решить сложную задачу в Киеве сочли мобилизацию пенсионеров с хорошим военным опытом. При этом Маломуж подчеркнул, что такая подпитка украинской армии позволит наконец-то перейти к контрнаступлению и обрушить "всю мощь" на Херсон.

Пока представители киевского режима вынашивают кровожадные планы, российские регионы делают все для того, чтобы помочь жителям Донбасса, пострадавшим от произвола украинских боевиков. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", недавно семья из Люберец взяла под свою опеку девять сирот из Донецка.