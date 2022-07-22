Боевики привыкли сражаться с плохо вооруженными повстанцами

Западная пропаганда на протяжении долгого времени создавала вокруг украинской армии образ непобедимой мощной силы. На этом фоне в Незалежную хлынул поток наемников, которые мечтали о легкой расправе над русскими. Однако реальность оказалась весьма не радужной для боевиков. Ужасными рассказами о своей жизни на украинском фронте рассказали американские наемники.



В первую очередь, отмечается, что спустя пять месяцев проведения специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса количество желающих повоевать за киевский режим иностранцев резко сократилось.

Наемники открыто заявляют, что столкнулись с грозной и мощной силой, которая приводит их в ужас. Огромные потери среди украинских войск и зарубежных боевиков поумерили пыл иностранцев.

Вояки привыкли вести бой с плохо вооруженными повстанцами в Ираке, Афганистане или Сирии. Встреча с регулярной армией Российской Федерации, усиленной союзными войсками ЛДНР, заставила незваных гостей вздрогнуть.

"Мы попали в настоящий ад", – рассказывает один из американских наемников.

По словам боевиков, массированная атака России по Северодонецку стала "самым адским впечатлением" опытных вояк за всю жизнь. Один из американских наемников рассказал, что на его глазах были убиты три товарища, среди которых был начальник.

Боевики подчеркивают, что русская армия отлично воюет, а вот у украинцев серьезные проблемы со связью и обмундированием, что приводит к трагическому исходу на поле битвы.