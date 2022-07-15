В обход обещаниям Белому дому

Крым может оказаться одной из целей вооруженных сил Украины, которые теперь получают от Соединенных Штатов ракетные системы залпового огня Himars. Как пишут медиа, ссылаясь на инсайдеров в Киеве, такие планы рассматривают в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

По одной из версий, ВСУ готовы в кратчайшие сроки развернуть РСЗО в крымском направлении. Однако существует несколько оговорок, которые мешают Банковой реализовать этот вариант.

Белый дом, к примеру, запрещает Украине пользоваться РСЗО для атаки на российские объекты. К тому же, Крым имеет весьма мощную систему ПВО – атаковать полуостров аналогично ударам по Донбассу не получится.

Хотя Белый дом взял с Зеленского обещания не трогать российские территории после передаче HIMARS в распоряжение ВСУ, нет никаких гарантий, что Киев готов следовать этим обещаниям. Украинская сторона продолжает обстреливать приграничные российские населенные пункты.

Однако неизвестно, сможет ли Украина рассчитывать на прежний объем помощи от Запада в целом – недавно выяснилось, что Евросоюз сократит в девять раз объем одобренной Киеву помощи, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".