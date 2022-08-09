В Крыму прогремела серия взрывов

В Крыму прогремела серия взрывов
Крым. Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Об этом сообщил советник главы региона

Сегодня, 9 августа, информационное пространство взорвали новости о том, что на территории Крымского полуострова прогремела серия взрывов. Соответствующую информацию уже подтвердил советник главы этого российского региона Олег Крючков. Подробности инцидента уточняются.

Тревожные события разворачиваются в районе крымского поселка Новофедоровка. Известно, что чрезвычайное происшествие произошло на аэродроме в Сакском районе республики. 

По предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет.

Глава Крыма Сергей Аксенов оперативно выехал на место ЧП, чтобы взять ситуацию под личный контроль. Также на место происшествия были отправлены бригады скорой помощи и санавиация.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что на территории аэродрома произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Инцидент обошелся без жертв. 

Огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме Cаки не было.

По последним данным, около 30 человек эвакуированы после инцидента на крымском аэродроме.

Позже появилась информация о том, что пять человек, в том числе ребенок, пострадали в при ЧП в Сакском районе Крыма.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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