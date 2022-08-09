В Крыму прогремела серия взрывов

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Сегодня, 9 августа, информационное пространство взорвали новости о том, что на территории Крымского полуострова прогремела серия взрывов. Соответствующую информацию уже подтвердил советник главы этого российского региона Олег Крючков. Подробности инцидента уточняются.
Тревожные события разворачиваются в районе крымского поселка Новофедоровка. Известно, что чрезвычайное происшествие произошло на аэродроме в Сакском районе республики.
По предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет.
Глава Крыма Сергей Аксенов оперативно выехал на место ЧП, чтобы взять ситуацию под личный контроль. Также на место происшествия были отправлены бригады скорой помощи и санавиация.
Позже в Минобороны РФ сообщили, что на территории аэродрома произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Инцидент обошелся без жертв.
Огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме Cаки не было.
По последним данным, около 30 человек эвакуированы после инцидента на крымском аэродроме.
Позже появилась информация о том, что пять человек, в том числе ребенок, пострадали в при ЧП в Сакском районе Крыма.
Американцы стараются изо всех сил затянуть конфликт
Комментаторы заявили, что порядком устали читать про "злых русских"