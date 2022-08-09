Осведомленный источник поделился информацией

Сегодня, 9 августа, информационное пространство потрясли новости о том, что на территории Крымского полуострова произошла серия взрывов. Инцидент случился на аэродроме Саки. Теперь названа основная причина чрезвычайного происшествия.



Информацией о случившемся с представителями прессы поделился осведомленный источник. Собеседник РИА "Новости" сообщил, что компетентные лица в качестве основной версии произошедшего рассматривают только нарушение правил пожарной безопасности.

Известно, что в ходе инцидента взорвалось несколько боеприпасов, хранящихся на аэродроме. Информированный источник подчеркнул, что никаких признаков того, что некие злодеи намеренно подорвали боеприпасы, нет.

Таким образом, произошедшее на территории Крымского полуострова нельзя рассматривать как результат действия вражеских сил. По всей видимости, инцидент случился исключительно из-за нерадивого отношения к требованиям пожарной безопасности.