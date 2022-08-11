Выпады Киева в республике ужа давно никого не интересуют

Вечные заявления украинских властей, которые утверждают, что Киев обязательно вернет Крым под свой контроль, свидетельствуют о том, что Украина давно стремится к потере собственной государственности. Такое мнение озвучил заместитель главы правительства республики Георгий Мурадов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, выступая по видеосвязи, что полуостров обязательно станет "украинским", а Киев никогда не откажется от притязаний на территорию, передает телеканал "360". Однако президент Украины не стал называть конкретные сроки, лишь анонсировав новый саммит по "деоккупации".

Мурадов полагает, что Киев стал жертвой инвазивной практики Белого дома, который внедрил в украинское руководство идею отторжения Крыма от РФ.

Однако и американская сторона, по мнению государственного служащего, не может принять провал восьмилетней давности, и стремится к созданию базы для собственного флота на территории Севастополя, пишет RT.

А недавно Зеленский обвинил весь мир в том, что он допустил "оккупацию" полуострова Россией.

